Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı: Ferdi Kadıoğlu!

Fenerbahçe'nin 2018/2019 sezonunda Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerde geçirdiği 5. sezonda adeta göz dolduruyor. Peki Ferdi'nin Fenerbahçe'deki ilk yılları nasıldı? Hangi teknik adamla kendini buldu? İşte milli yıldızın kariyerine kısa bir bakış...

Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından henüz 18 yaşında Fenerbahçe'ye trasfer olan Ferdi Kadıoğlu, Ali Koç'un başkanlığa seçildi yılda dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin yaptığı ilk transferlerdendi.

O dönem transferde gençlere yönelen sarı-lacivertliler, tam 22 yıl sonra ilk kez bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 3 ismi kadrosuna dahil etti. Bu isimler Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Barış Alıcı'ydı. İLK SEZONU Geldiği ilk sezon A takım ile pek forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de hiç maça çıkamadı. U21 takımıyla ise 10 maça çıkan genç oyuncu Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada 13 dakika forma giydi.

O dönem Ferdi'nin Teknik Direktörü olan Şenol Çorlu, genç oyuncuyu hücum hattında genellikle de 10 numara mevkiinde oynattı. İKİNCİ SEZONU Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda 32 karşılaşmaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, o sezon toplam 1538 dakika süre aldı.

Sezon başında genellikle sonradan oyuna sonradan giren Ferdi, 27. haftadaki Kayserispor karşılaşmasıyla ilk 11'e yerleşti ve son haftaya kadar formayı bırakmadı. Tüm kulvarlarda 6 gol, 5 asist yapan genç oyuncu geleceğe dair de sinyalleri vermeye başladı. GENELLİKLE SOL VE SAĞ KANAT OYNADI Ferdi Kadıoğlu, 32 maça çıktığı 2019-2020 sezonunda 14 maç sol kanat, 14 maç sağ kanat, 3 maç on numara ve 1 maç ise orta sahanın solunda oynadı.

6 FARKLI HOCAYLA MAÇA ÇIKTI Ali Koç'un ikinci senesinde Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliği her oyuncu gibi Ferdi'yi de etkiledi. Ferdi Kadıoğlu, ikinci sezonunda 6 farklı teknik adamla çalıştı. Ferdi'ye en çok forma şansı veren isimse sezon başında takımın başına geçen Ersun Yanal oldu. Yanal ile 717 dakika süre bulan genç oyuncu 4 gol, 2 asist yaptı. ÜÇÜNCÜ SEZONU 2020-2021 sezonuna geldiğimizde, Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'deki üçüncü sezonunu geçiriyordu. Takıma alışan Ferdi sezona da ilk 11'de başladı. İlk iki maçta 11'de oynayan genç yetenek sonrasında takıma rotasyondan dahil oldu. O sezon toplamda 30 maça çıkan Ferdi, 1 gol ve 4 asist yaptı.

HANGİ MEVKİLERDE OYNADI? Fenerbahçe'deki üçüncü sezonunda iki hoca değişikliği gören Ferdi, 25 maça Erol Bulut, 5 maça da Emre Belözoğlu önderliğinde çıktı. 2020-2021 sezonunda genellikle sağ kanatta oynayan Ferdi burada 20 maça çıktı. Sol kanatta ise 7 maça çıkan genç yıldız, orta sahanın solunda 1 sağında da 1 maç oynadı.

VITOR PEREIRA İLE YENİDEN DOĞDU Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerinde belki de dönüm noktası olan olay takımın başına Vitor Perreira'nın gelmesiydi. Sezon başında eski teknik direktörü Portekizli teknik adam Vitor Perreira ile tekrardan anlaşan Fenerbahçe, sezona da iyi başladı. Takıma gelmesiyle 3 lü sisteme geçen Vitor Perreira, Ferdi Kadıoğlu'na orta sahanın solunda, sol kanat beki ve sol bek olarak görev vermeye başladı. Biraz da zorunluluktan bu mevkide oynayan Ferdi, verilen görevi çok iyi bir şekilde yerine getirdi.

Zaman zaman sağ bek ve sağ kanat bek pozisyonuna da geçen genç yıldız, sağ ve sol bölgede toplamda 36 maça çıktı. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri hep ileride oynayan Ferdi, Vitor Perreira'nın dokunuşuyla beraber adeta küllerinden doğdu ve yeni mevkiisindeki ilk sezonunu 38 maçta 3 gol ve 3 asist yaparak geçirdi. AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI Fenerbahçe'de beşinci sezonunu geçiren Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira'nın dokunuşuyla seviye olarak üste çıkmışken yolu Jorge Jesus ile kesişti. Avrupa'da birçok oyuncuyu parlatıp dünya devlerine satışını sağlayan tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, Ferdi Kadıoğlu'na da aynı tarifeyi uygulayacak gibi gözüküyor. Bu sezon 16'sı Süper Lig'de olmak üzere toplamda 23 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu toplamda 1993 dakika süre aldı. Ligde 15 maça ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu sadece bir maçta rahatsızlığı yüzünden oynayamadı.

Yeni mevkisine alışan genç oyuncu bu sezon gösterdiği performans ile göz doldurdu ve Avrupa devlerini peşine taktı. Çıktığı 23 karşılaşmada 7 maç sol bek 7 maç sağ bek oynayan Ferdi, Fenerbahçe'nin 3'lü sistemde çıktığı 9 karşılaşmada ise 2 maç sol kanat beki 7 maç ise sağ kanat beki oynadı. 23 yaşındaki futbolcu için Inter ve Napoli devrede. Fenerbahçe'ye geldiğinde 1.1 milyon euro değeri bulunan Ferdi, yıllar içindeki performansı ile değerini 12 milyon euro'ya çıkardı. Ferdi bu sene çıktığı 23 karşılaşmada 2 asist yaptı. Bitmeyen enerjisi ile dikkat çeken genç oyuncu futbolseverlerin de gözdesi konumunda yer alıyor.