Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic transferi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig formatının son haftasında Young Boys sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı ve 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası konuk takımın teknik direktörü Vladan Milojevic, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ognjen Mimovic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu ifade eden Milojevic, "Mimovic, Fenerbahçe'ye gidiyor." sözleriyle sarı-lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi.

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"ZAFERLE AYRILIYORUM"

Transferiyle ilgili konuşan 20 yaşındaki sağ bek ise, "Galibiyet, veda etmek için kesinlikle güzel yol. Kolay değil ama hiç değilse bir zaferle ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.