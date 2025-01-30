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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic transferi açıklandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic transferi açıklandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Kızılyıldız deplasmanda Young Boys'a konuk oldu ve rakibini 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Sırp temsilcisinin teknik direktörü Vladan Milojevic, Ognjen Mimovic'in Fenerbahçe'ye transfer olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 01:46 Güncelleme: 30.01.2025 - 01:46
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        F.Bahçe'nin transferi açıklandı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig formatının son haftasında Young Boys sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı ve 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası konuk takımın teknik direktörü Vladan Milojevic, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Ognjen Mimovic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu ifade eden Milojevic, "Mimovic, Fenerbahçe'ye gidiyor." sözleriyle sarı-lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi.

        "ZAFERLE AYRILIYORUM"

        Transferiyle ilgili konuşan 20 yaşındaki sağ bek ise, "Galibiyet, veda etmek için kesinlikle güzel yol. Kolay değil ama hiç değilse bir zaferle ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

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