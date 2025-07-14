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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Talisca yok! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Talisca yok!

        Fenerbahçe'nin, Portekiz'de gerçekleştireceği yeni sezon hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosunda Talisca sakatlığı nedeniyle yer almadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:10
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        Fenerbahçe'den Talisca kararı!
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        Fenerbahçe'nin, Portekiz'de gerçekleştireceği yeni sezon hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

        Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca, 28 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.

        Miha Zajc ve Emre Mor ise teknik heyet kararıyla kamp kadrosuna alınmadı.

        Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de sürdürecek.

        Fenerbahçe'nin, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı:

        "İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

        FENERBAHÇE, PORTEKİZ'E GİTTİ

        Öte yandan 2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitti.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan teknik ekip ve futbolcular, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

        Albufeira'da kamp yapacak Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın otobüsünün yenilenmesi sebebiyle futbolcular, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüyle terminale geldi.

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