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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da markette "sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı - Son Dakika haberi | Son dakika haberleri

        Bursa'da markette "sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette, kadının arkasında bekleyen bir kişiye "Sen sapık mısın" diye bağırmasının ardından tartışma çıktı. Tartışmada anne ve kızını silahla yaralayan saldırgan kaçtı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.07.2025 - 08:09 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:23
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        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette kasa sırasında çıkan "sapık" tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan 2 anne ve kız hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

        İHA'da yer alan iddialara göre, alışveriş yaptığı sırada arkasında duran şahsa yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şahıs arasında tartışma yaşandı.

        ANNE VE KIZ YARALANDI

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, yanında bulunan tabancayla N.A. ve E.A.’ya (14) ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet hastanelere kaldırıldı.

        SALDIRGAN ARANIYOR

        Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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