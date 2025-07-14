Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette kasa sırasında çıkan "sapık" tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan 2 anne ve kız hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

İHA'da yer alan iddialara göre, alışveriş yaptığı sırada arkasında duran şahsa yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şahıs arasında tartışma yaşandı.

ANNE VE KIZ YARALANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, yanında bulunan tabancayla N.A. ve E.A.’ya (14) ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet hastanelere kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.