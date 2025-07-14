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        Haberler Spor Transfer Osimhen'de karar haftası! - Futbol Haberleri

        Osimhen'de karar haftası!

        Galatasaray'da kader haftası geldi çattı… Sarı-kırmızılılar Napoli'nin isteklerine tamam derken Aurelio De Laurentiis'in cevabı bekleniyor.

        Giriş: 14.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:35
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          Galatasaray tüm transfer politikasını şekillendirecek haftaya girdi.

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          Transfer döneminin başından bu yana ana gündem olan Victor Osimhen için kritik süreç başladı.

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          İtalya’da kıran kırana süren pazarlıklar sonucu Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Türkiye’ye dönmüştü.

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          Sarı-kırmızılı kulüp cuma gecesi Victor Osimhen için yaptıkları teklifi güncellemiş ve Napoli’nin beklentileri karşılanmıştı.

        • 5

          40 milyon Euro’yu peşin ödemeyi teklif eden sarı-kırmızılılar, kalan 35 milyon Euro’luk bölümü ise 17,5 milyon Euro’luk iki taksit halinde önümüzdeki iki yaz ödemeyi taahhüt etti.

        • 6

          Dört yıllık vadeyi böylece El Hilal kulübünün teklifi gibi üç yıla indiren sarı-kırmızılılar, Napoli’nin teminat mektubu istemesi üzerine bunun da sözünü verdi.

        • 7

          Galatasaray bugün piyasaların açılmasıyla birlikte teminat mektubunu almak için kolları sıvıyor.

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          Sarı-kırmızılı kulüp Aurelio De Laurentiis’in son teklifine yanıtı bekliyor.

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          Victor Osimhen’in gözü kulağı ise bu transferde…Napoli’nin 'kampa katıl' teklifini elinin tersiyle geri iten Nijeryalı yıldız sadece Galatasaray’da oynamak istiyor.

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