Osimhen'de karar haftası!
Galatasaray'da kader haftası geldi çattı… Sarı-kırmızılılar Napoli'nin isteklerine tamam derken Aurelio De Laurentiis'in cevabı bekleniyor.
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Galatasaray tüm transfer politikasını şekillendirecek haftaya girdi.
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Transfer döneminin başından bu yana ana gündem olan Victor Osimhen için kritik süreç başladı.
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İtalya’da kıran kırana süren pazarlıklar sonucu Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Türkiye’ye dönmüştü.
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Sarı-kırmızılı kulüp cuma gecesi Victor Osimhen için yaptıkları teklifi güncellemiş ve Napoli’nin beklentileri karşılanmıştı.
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40 milyon Euro’yu peşin ödemeyi teklif eden sarı-kırmızılılar, kalan 35 milyon Euro’luk bölümü ise 17,5 milyon Euro’luk iki taksit halinde önümüzdeki iki yaz ödemeyi taahhüt etti.
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Dört yıllık vadeyi böylece El Hilal kulübünün teklifi gibi üç yıla indiren sarı-kırmızılılar, Napoli’nin teminat mektubu istemesi üzerine bunun da sözünü verdi.
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Galatasaray bugün piyasaların açılmasıyla birlikte teminat mektubunu almak için kolları sıvıyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp Aurelio De Laurentiis’in son teklifine yanıtı bekliyor.
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Victor Osimhen’in gözü kulağı ise bu transferde…Napoli’nin 'kampa katıl' teklifini elinin tersiyle geri iten Nijeryalı yıldız sadece Galatasaray’da oynamak istiyor.
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