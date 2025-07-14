Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
Transferde atağa kalkan ve Jhon Duran ile Archie Brown'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, flaş bir ismi daha gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, İsviçreli yıldız orta saha Granit Xhaka'yı gündemine aldığı belirtildi.
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Transfer döneminde şu ana kadar Jhon Duran ve Archie Brown'ı kadrosuna katan, Asensio ve Skriniar için de geri sayıma geçen Fenerbahçe, bomba bir ismi daha gündemine aldı.
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Sky Sport Almanya'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Bayer Leverkusen'de forma giyen İsviçreli yıldız orta saha Granit Xhaka için devreye girdi.
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Orta sahasını zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fred'in yanına Xhaka'yı ekleyerek ortada güçlü bir ikili krumayı hedefliyor.
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SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR
Haberde ayrıca, 33 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Neom'un da devrede olduğu belirtildi.
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Xhaka'nın Neom'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği, Arap ekibinin de Leverkusen'e bonservis için yaklaşık 6 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.
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Kulüpler arasında henüz anlaşma sağlanamazken, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
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Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Xhaka'nın, Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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GRANIT XHAKA KİMDİR?
27 Eylül 1992 tarihinde İsviçre'nin Basel kentinde doğan Granit Xhaka, futbolculuk kariyerine 2003 yılında Basel'in altyapısında başladı.
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2010 yılında Basel'in A takımına yükselen Arnavut asıllı İsviçreli futbolcu, 2012'de 8.5 milyon Euro karşılığında B.Mönchengladbach'a transfer oldu.
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Alman ekibinde gösterdiği etkili performans sonrası 2016 yılında 45 milyon Euro'ya İngiliz devi Arsenal'in yolunu tutan Xhaka, 2023 yılından bu yana ise Bayer Leverkusen forması giyiyor.