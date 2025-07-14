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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En çok göç alan ve veren şehirler - İş-Yaşam Haberleri

        En çok göç alan ve veren şehirler

        Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. İller arası göç eden nüfus oranı, 2024 yılında yüzde 3,13 oldu. İstanbul hem en çok göç alan hem de en çok göç veren şehir olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:57
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        En çok göç alan ve veren şehirler
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        Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. İller arası göç eden nüfus oranı, 2024 yılında yüzde 3,13 oldu.

        En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu

        Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında; İstanbul 395 bin 485 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 202 bin 402 kişi ile Ankara ve 117 bin 889 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 570 kişi ile Ardahan, 5 bin 644 kişi ile Bayburt ve 6 bin 739 kişi ile Tunceli oldu.

        EN ÇOK GÖÇ ALAN ŞEHİRLER
        İstanbul 395 485
        Ankara 202 402
        İzmir 117 889
        Antalya 96 618
        Bursa 81 656

        En çok göç veren il İstanbul, en az göç veren il ise Ardahan oldu

        İstanbul 369 bin 453 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 150 bin 373 kişi ile Ankara ve 102 bin 40 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 441 kişi ile Ardahan, 8 bin 41 kişi ile Kilis ve 8 bin 639 kişi ile Bayburt oldu.

        EN ÇOK GÖÇ VEREN ŞEHİRLER
        İstanbul 369 453
        Ankara 150 373
        İzmir 102 040
        Antalya 71 999
        Bursa 66 440

        En çok 20-24 yaş grubundaki nüfus göç etti

        Türkiye'de, 2024 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 549 bin 43 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,9'unu erkekler, yüzde 58,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

        En önemli göç nedeni hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu

        Ülkemizde 2024 yılında iller arası göç eden 2 milyon 682 bin 673 kişiden 579 bin 507'si hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde; 512 bin 370 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 479 bin 622 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

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