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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!

        Kadın cinayetlerine insanın kanını donduran bir vahşet daha eklendi. Malatya'da Özcan Yeşilkaya, dini nikahla birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Eylem Yeşilkaya'yı 20'den fazla bıçak darbesiyle katletti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:25 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:25
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        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
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        Malatya'da Özcan Yeşilkaya, dini nikahla birlikte yaşadığı Eylem Yeşilkaya'yı (25) bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, gece saatlerinde Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi.

        Özcan Yeşilkaya ile dini nikahla birlikte yaşadığı, aynı zamanda akrabası olan Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi ile Özcan Yeşilkaya, 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eylem Yeşilkaya, kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        İHA'nın haberine göre de, hastanede hayatını kaybeden genç kadın, 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Katilin de bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

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        #Eylem Yeşilkaya
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