Galatasaray'dan Lucas Beltran sürprizi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran ile ilgilendiği iddia edildi.
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-kırmızılıların, Fiorentina forması giyen Lucas Beltran’la ilgilendiği öne sürüldü.
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ESPN’in haberine göre Galatasaray, 24 yaşındaki Arjantinli forvet için Fiorentina ile ilk teması kurdu.
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Haberde, tarafların bonservis bedeli ve oyuncunun kişisel şartları konusunda pazarlıklara başladığı ifade edildi.
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FIORENTINA KİRALIK GÖNDERMEYE YANAŞMIYOR
İtalyan kulübünün, Beltran’ı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı; ancak 12 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi.
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AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Lucas Beltran’a eski takımı River Plate’in de talip olduğu iddia ediliyor. Ancak oyuncunun önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu ve bu nedenle Galatasaray’a olumlu baktığı ifade ediliyor.
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ICARDI ETKİSİ
Ayrıca, Beltran’ın Galatasaray’a yakın durmasının en önemli nedenlerinden birinin Mauro Icardi olduğu belirtiliyor.
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Genç oyuncunun, milli takımdan tanıdığı Icardi ile aynı takımda forma giymeyi çok istediği vurgulanıyor.
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47 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 47 resmi maça çıkan Lucas Beltran, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu hem forvet hem de 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.
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Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Okan Buruk’un onayı doğrultusunda bu transfer için önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.
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