AA

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Daniel Castellani, Arjantin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da görev yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1993-1999 yılları arasında Arjantin A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Daniel Castellani, bu kez Arjantin A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla anlaşarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, bu yeni görevinden dolayı tebrik edilen Castellani'ye, hem Fenerbahçe hem de Arjantin takımlarının başında başarı dileğinde bulunuldu.