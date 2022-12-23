Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

Fenerbahçe'nin hocası Daniel Castellani, Arjantin Kadın Milli Takımı'yla anlaştı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Daniel Castellani, Arjantin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da görev yapacak.

Giriş: 23.12.2022 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'nin hocası Daniel Castellani, Arjantin Kadın Milli Takımı'yla anlaştı
AA

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Daniel Castellani, Arjantin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da görev yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1993-1999 yılları arasında Arjantin A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Daniel Castellani, bu kez Arjantin A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla anlaşarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, bu yeni görevinden dolayı tebrik edilen Castellani'ye, hem Fenerbahçe hem de Arjantin takımlarının başında başarı dileğinde bulunuldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ayliz İsminin Anlamı
Ayliz İsminin Anlamı
Aybüke İsminin Anlamı
Aybüke İsminin Anlamı
Yeni yıla en erken ve en geç giren ülkeler! Bazıları yeni yıla öğlen giriyor
Yeni yıla en erken ve en geç giren ülkeler! Bazıları yeni yıla öğlen giriyor
Öğretmen maaşına zam gelecek mi?
Öğretmen maaşına zam gelecek mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.