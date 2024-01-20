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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe´de 21 yaşındaki genç oyuncu Barış Sungur uzun bir aranın ardından tekrar sahalara dönüyor. Sungur, 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği´yle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine 2013 yılında Yalıkavakspor´da başlayan genç yetenek Barış Sungur, 2020 yılında Buca alt yapısından Fenerbahçe´ye transfer oldu. Profesyonel kariyerinde 46 maçta forma giyen Sungur, 3 kere fileleri havalandırdı. Uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Sungur, Darıca Gençlerbirliği´yle bu sezonu tamamlayıp yeni sezon için de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin ardından yeniden başladığını ifade eden Sungur, "Bazen yeniden başlamak, yaşanılanlar ve yaşatılanlar bir kenara bırakılıp iyi niyetli, güzel insanlar ile tertemiz bir sayfaya başlamak en doğrusudur. Bugüne kadar bana sahip çıkmayan, kötü niyetli olan herkese ve her şeye inat o zirveye tekrar adım adım çıkacağıma inancım tam. Zor zamanlarımda yanımda olması gerekenler ama olmayanlar iyi ki de yanımda olmadılar çünkü en iyi zamanımda, zirvede, yanıma tekrar gelmeye çalışacak olan onlar bana ulaşamayacaklar. Bunu başardığım zaman bana yanlış yapan, ihanet eden herkes o gün bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Bu o zirve yolculuğunun ilk basamağı. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.