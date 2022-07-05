Yeni sezon hazırlıklarını bir süredir Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mol Fehervar ekibiyle karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE: 2 - MOL FEHERVAR: 0

(İkinci yarı oynanıyor...)

37' Serdar Dursun, 43' Rossi

SAAT: 19.30

YAYIN: S Sport, S Sport Plus,

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Min-Jae Kim, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Pelkas, Bruma, Serdar Dursun

MOL FEHERVAR: Rockov, Lüftner, Rus, Shabanov, Nego, Pinto, Pokorny, Hangya, Petriak, Dardai, Zivzivadze

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında ise Arnavutluk ekibi KF Tiran ile yaptığı karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, İstanbul'daki son hazırlık maçında ise Katar ekibi AL Shamal'ı 4-2 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, Avusturya'daki ilk maçında ise Partizan'ı Enner Valencia'nın golüyle mağlup etmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE KAMPTAN SONRA İSTANBUL'A DÖNECEK

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, 2 gün erken sona erecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehrinin Bad Radkersburg kasabasına gelen sarı-lacivertlilerin, buradan 7 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönmesi planlanmıştı.

Sarı-lacivertli kafile, bu akşam saatlerinde oynanacak Mol Fehervar mücadelesinin ardından İstanbul'a dönecek.