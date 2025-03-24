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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de finale yükseldi! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de finale yükseldi!

        AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yenerek, finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 19:01 Güncelleme: 24.03.2025 - 19:27
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        Fenerbahçe Kupa Voley'de finalde!
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        AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yenerek, finale yükseldi.

        Fenerbahçe Medicana, finalde yarın saat 15.30'da Halkbank ile karşılaşacak.

        Salon: Yenişehir Spor Salonu

        Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Demiröz

        Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Yılmaz Üner, Karyagin)

        Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı, Burakhan Tosun)

        Setler: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30

        Süre: 123 dakika (32, 25, 27, 39)

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