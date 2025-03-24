Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de finale yükseldi!
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yenerek, finale yükseldi.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yenerek, finale yükseldi.
Fenerbahçe Medicana, finalde yarın saat 15.30'da Halkbank ile karşılaşacak.
Salon: Yenişehir Spor Salonu
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Demiröz
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Yılmaz Üner, Karyagin)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı, Burakhan Tosun)
Setler: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30
Süre: 123 dakika (32, 25, 27, 39)