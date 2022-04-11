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Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumlar

Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray yazarlarının maç yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray kötü gidişatını durduramadı. Spor yazarları derbiyi yorumladı

11.04.2022 - 09:51 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: BASKILI OYUN

    Fenerbahçe rakip alanda Galatasaray savunmasına rahat pas yaptırmamak, oyunu Taylan’a yönlendirmek, onun Muslera ile bağlantısından da hata çıkarmak istedi. Net bir hata yaptıramadı ama oyun da kurdurmadı. İlk yarı 1 tehlikeli şutla bitince Torrent artık bir risk alayım dedi. Galatasaray dikine araya pas yapmaya başladı ama Fenerbahçe yine iyi yerleşti. 

  • Kerem dışında fark yaratacak bir oyuncu olmayışı, Gomis’in atıllığı, Kim başta, 2 orta saha 2 stoperin uyumu şans vermedi. Ama Fenerbahçe de çıkamadı. Torrent’in taktik seçim konusunda radikal davranamayışı hatası. Bu maçı sadece kazanması yetmezdi. Baskılı bir oyunla kazanarak kendisini kabul ettirebilirdi. Ama arada kalınca bu kez hiç bir şey kazanamadı. (FANATİK)

  • ERMAN TOROĞLU: HAK ETTİLER

    Önce tersten başlayalım. G.Saray ölmüş ağlayanı yok. Fenerbahçe planlı, programlı tıkır tıkır oynadı. Hiçbir şekilde hakemdir, seyircidir, rakiptir tartışması olmadan net bir galibiyet aldılar. Aslında biraz daha sıksalar tarihi bir fark olabilirdi. Dedim ya G.Saray'ın her tarafı dökülüyor. (FOTOMAÇ)

  • ŞANSAL BÜYÜKA: UÇANA-KAÇANA VURAN ADAM

    İlk yarıda maçın iki kader adamı vardı... Galatasaray’da Berkan, Fenerbahçe’de Osayi Samuel... Önce Berkan, soldan iki defa top getirdi ve ceza alanına çok iyi kesti... İlk topu Kim Min Jae, ikinci topu Ferdi Kadıoğlu “son nefeste“ engelledi... Berkan, bununla da yetinmedi... Bir de merkezden savunmanın arkasına top bıraktı... Kerem arkaya sarkıp vurdu, Altay sert ama üstüne gelen topu  uzaklaştırdı...

  • Galatasaray‘ın en kötü maçlarından biri değildi... Ama Kadıköy’den çıkacak oyunu da oynamadı... Aslında hafif bir dokunuşta futbolcuların üçer-beşer takla attığı bir maç izledik...

    Derbi büyüklüğünün gerisinde kalan, sonucuyla Fenerbahçelileri süper mutlu eden, Galatasaray adına “son teselli”nin de hayal olduğu bir maç seyrettik... (MİLLİYET)

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