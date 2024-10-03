Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da olay çıktı!

REKLAM advertisement1

Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı maç öncesi Enschede'de taraftarlar arasında olay çıktı.

Hollanda'da karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile Twente taraftarları karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, toplandığı alanda Twente taraftarlarının saldırısına uğradı.

Polisin provokatif Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi ve iki taraf arasında gerilim arttı.

Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının gözaltına aldığı belirtildi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.