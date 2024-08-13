Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB Lille maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa’nın Lille ekibini ağırlıyor. Sarı lacivertli temsilcimiz, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Fenerbahçe, Lille engelini geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB Lille maçı muhtemel 11’ler…