Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB Lille maçı muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak. Peki Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB Lille maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa’nın Lille ekibini ağırlıyor. Sarı lacivertli temsilcimiz, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Fenerbahçe, Lille engelini geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB Lille maçı muhtemel 11’ler…
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FENERBAHÇE LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Lille maçı, 13 Ağustos 2024 Salı günü yani bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak.
Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.
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FENERBAHÇE LILLE MAÇI HANGI KANALDA?
Fenerbahçe Lille rövanş maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.
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FENERBAHÇE LILLE MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Maximin, Dzeko
LILLE: Chevalier, Meunier, Diakite, Riberio, Gudmundsson, Andre, Gomes, Santos, Cabella, Zhegrova, David
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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.
Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.
15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
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TURU GEÇERSE RAKİP KİM OLACAK?
Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.
Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.
Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.