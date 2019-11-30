30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 13. haftasında iki kez geriye düştüğü Göztepe deplasmanında 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, dış sahadaki son 3 maçında galip gelemedi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı Andre Castro ve Serdar Aziz'in golleriyle 1-1 eşitlikle biten müsabakada 63. dakikada Alpaslan Öztürk'ün penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Göztepe, 68. dakikada Garry Rodrigues'in golüne engel olamadı ve müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Göztepe'de Alpaslan Öztürk, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Bu pozisyondan sonra Fenerbahçe gol bulsa da VAR'dan gelen uyarı üzerine gol kararı iptal oldu ve tekrarlanan penaltı vuruşu golle sonuçlandı.
Bu pozisyondan sonra maçı protokol tribünden izleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ön taraftaki Göztepeli taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
Fenerbahçe, ligde son 3 deplasman maçında 2 puan aldı.
Dış sahada Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendikten sonra 3 deplasmanda maçında galibiyeti bulunmayan sarı-lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la golsüz, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
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