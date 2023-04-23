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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çadır kentteki çocukların bayramını kutladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çadır kentte kalan çocukların Ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Giriş: 23.04.2023 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çadır kentteki çocukların bayramını kutladı
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin adından Sarı-Lacivert Derneği tarafından Dörtyol ilçesine kurulan çadır kentte, Fenerbahçe Kulübü tarafından 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, kulüp başkanı Ali Koç çocuklarla bir araya gelip fotoğraf çektirdi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Koç, atkı ve formaları da imzaladı.

Çocuklara hamburger, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramların da olduğu 23 Nisan etkinliğinde, hediyeler de dağıtıldı.

Daha sonra etkinlik alanına gelen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Koç ile çadır kentteki aileleri ziyaret etti.

Çocuklar gönüllerince eğlenirken, Koç ve Demirel'le de fotoğraf çektirdi.

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