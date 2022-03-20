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Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel 11'ler!

Trabzonspor'u takip etmek isteyen Fenerbahçe ve Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Son haftalarda ivme kazanan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ilk 11'ini belirledi

20.03.2022 - 09:58 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

     

  • Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

     

  • Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

  • MERT HAKAN VE FERDİ YOK

    Fenerbahçe'de 2 futbolcu, Konyaspor karşısında görev yapamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak.

     

  • Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu,bu mücadelede kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

     

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