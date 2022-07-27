Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi açıkladı

Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi! Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oldu... - Son dakika FB transfer haberleri

Fenerbahçe, Kim Min-Jae transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

DÜN İTALYA'YA GİTMİŞ, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Dün sağlık kontrollerinden geçmek için Napoli'ye giden Güney Koreli, resmi işlemlerin ardından sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min-Jae için 19.2 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. 3 yıllık sözleşmede, 2024'den geçerli olmak üzere de 45 milyon euro serbest kalma maddesi olacak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 1 gol kaydeden Kim Min-Jae, özellikle savunmada yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekmişti.