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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe kazandı ülke puanı değişti! UEFA ülke puanı sıralaması 26 Eylül: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması 26 Eylül: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        Ülke puanı adına kritik haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında, Galatasaray PAOK'u 3-1 yenerken, Fenerbahçe bu akşam Union Saint-Gilloise karşılaşacak. Beşiktaş ise Ajax karşısında galibiyet arayacak. Ülke puanı adına önemli maçlara çıkacak temsilcilerimiz, aldığı puan ve puanlarla ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 26 Eylül 2024 Perşembe Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durumu ve puanı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:52
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        • 1

          UEFA ülke puanı son durum... Galatasaray'ın PAOK galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Temsilcimilerimiz geçtiğimiz yıl aldığı puan ve puanlarla Türkiye'yi UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'a taşıdı. Türkiye’nin sıralamadaki en yakın rakibi 9. sırada olan Çekya oldu. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke puanı güncel son durum...

        • 2

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

          Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 36.500 puanla 10. sırada yer alıyor.

        • 3

          TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

          1- İngiltere 90.303

          2- İtalya 80.106

          3- İspanya 74.989

          4- Almanya 72.660

          5- Fransa 60.093

        • 4

          6- Hollanda 55.400

          7- Portekiz 51.416

          8- Belçika 45.000

          9- Çekya 39.650

          10- Türkiye 36.900

        • 5

          11- Norveç 32.000

          12- Avusturya 31.000

          13- İsrail 30.625

          14- İsviçre 29.975

          15- Danimarka 29.825

        • 6
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