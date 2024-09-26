UEFA ülke puanı son durum... Galatasaray'ın PAOK galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Temsilcimilerimiz geçtiğimiz yıl aldığı puan ve puanlarla Türkiye'yi UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'a taşıdı. Türkiye’nin sıralamadaki en yakın rakibi 9. sırada olan Çekya oldu. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke puanı güncel son durum...