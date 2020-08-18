Vedat Muric'in yerine kaliteli bir forvet arayışında olan Fenerbahçe için Nikola Kalinic ismi ortaya atıldı.

İspanya'dan Mundo Deportivo, Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği oyuncuya en cazip teklifin Fenerbahçe'den geldiğiniz yazdı.

Geçtiğimiz yıllarda da sık sık sarı-lacivertli kulübün gündemine gelen Hırvat golcü, geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçirdi. 15 maçta 5 gol attı.

32 yaşındaki oyuncunun La Liga ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.