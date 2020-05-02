Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin açıklamasına göre, Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için gıda kolisi yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, ihtiyaç sahiplerine destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, Bursa'nın her noktasında birçok aileye desteklerinin süreceğini ifade etti.