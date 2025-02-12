Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi!

Sarı-lacivertli takımdan ayrılan bir diğer isim de Samet Akaydin oldu. Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sebebiyle tribünlerin tepkisini çekmiş ve o tarihten itibaren Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilmemişti. Samet devre arasında bonservisiyle Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a gitti.

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique'yi İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye, Bartuğ Elmaz'ı da Slovenya ekibi Maribor'a kiralık gönderdi.