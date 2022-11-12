Ligde geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, 48. dakikada Michy Batshuayi'nin çift sarı kartla oyundan atılmasıyla müsabakayı 10 kişi tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de Giresuspor karşısında da Joao Pedro, aynı şekilde 40. dakikada takımını eksik bıraktı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken, Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi.