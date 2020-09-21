Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor...

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

YEDEKLER: Harun, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Sadık, Frey, Deniz, Tisserand, Sinan, Novak

TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

YEDEKLER: Akın, Katranis, Soner, Muhammet, Burak, Barbosa, Abdurrahman, Adama Traore, Boupendza, Mirkan

TEKNİKDİREKTÖR: Ömer Erdoğan

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ise ligin ilk haftasında son şampiyon Başakşehir'i 2-0 yendi.