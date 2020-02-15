16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında altın değerinde bir 3 puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal maç sonunda açıklamalar yaptı. Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:
"Üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötüydük. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Bu da bizim koordinasyonumuzu ve dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı, geçişleri daha sert oynamalıydık."
Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim. Çok zor bir durumda buraya geldik, zor bir sezon geçirdik ve bu dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz."
"Fenerbahçe birçok şeyi değiştirebilecek güçte bir camia. Başkan Ali Koç'a en güzel desteği vermek istiyoruz. Taraftarlarımız, takımlarına ve başkanlarına inanmalı. Bunu değiştireceğimize inanmalılar. Fenerbahçe için üzerimize düşen ne olursa yapmaya hazırız"
"Golü yedikten sonra, ki çok da saçma gol yedik, bir atış kullanıyorduk ve döndü bize geldi. Maalesef bu da koordinasyonumuzu bozdu. Rakibin sert savunması, yaratıcılığımızı etkiledi"
BASIN TOPLANTISI
Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, kötü oynadıklarını belirterek, "Bunun sorumlusu da tabii ki bizleriz. Fenerbahçe için ne gerekiyorsa taşın altına tekrar elimizi her zaman koyarız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başında iyi oynadıklarını ancak yedikleri golden sonra oyunun kontrolünü kaybettiklerini söyledi.
"Teknik olarak geçen sezondan bu yana oynadığımız maçlarda en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesi hücumdan savunmaya geçişti." diyen Yanal, "Bugün özellikle ilk golü yedikten sonra hücumdan savunmaya geçerken ve topu kazanıp oynarken, geçişte çok dağınık ve süresi uzun dengesizdik." ifadesini kullandı.
Yanal, özelikle kanatlarda beceriyi yükseltemediklerinde problem yaşadıklarına dikkati çekerek, "Kapalı savunma karşısında sorun yaşadık ve açmakta zorlandık. Geriye koşmakta ve rakibin geçişlerinde yumuşak kaldık. 2-3 hafta önce oynadığımız yüksek performansları bu maçta tekrarlayamadık. Bunun bedelini de ödemiş olduk. Çünkü bu tür bir oyunu oynayabilen bir takımdık. Oynadığımız maçlar var, referanslarımız güçlü. Ama maalesef olmadı." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen sezon görev aldığında ''zor bir dönem'' olduğunu vurgulayan Yanal, şöyle devam etti:
"Birilerinin elini taşın altına sokması gerekiyordu. Taraftarlarımızın da bu teveccühüyle ben hiç düşünmeden elimi taşın altına sokmada sorumluluğu üstlendim. Şu anda da benim sorumluluğumda olan bu oyunun karşılığı bütün sorumluluğu ben üzerime alırım. Bu zorlu süreçte başta sayın başkanımız ve yönetimimizi yalnız bırakmamak adına bu mücadelenin dışında kalmak istemiyorum. Ne olursa olsun sonuna kadar da bu mücadelede devam etmek görüşündeyim. Ama Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa hiçbir zaman da bundan kaçınmadan sonuna kadar Fenerbahçe'nin menfaatleri konusunda da arkasında dururum."
Fenerbahçe taraftarının, takımları için beklentilerinin asla değişmemesi gerektiğini ifade eden Yanal, ''Özellikle bu gücünün futbolda çok şeyi değiştirebileceği inancındayım. Değiştirebildiklerini de biliyorum. Sonuç olarak bugün mağlup olduk. Futbolun içinde olan sonuçlar. Şu sebepten ya da bu sebepten demenin bir anlamı yok. Bugün kötü oynadık. Bunun sorumlusu da tabii ki bizleriz. Ve bunu masaya yatırıp ne gerekiyorsa tabii ki yönetimimize ve başkanımıza olan saygımızdan ötürü de bunu karşılıklı olarak tartışıp, Fenerbahçe için ne gerekiyorsa taşın altına tekrar elimizi her zaman koyarız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe için şu süreçte ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Fenerbahçe için elini taşın altına koyacak en baştaki insanların başında geliyorum.'' şeklinde konuştu.
Sarı-lacivertli takımın dış sahada kötü bir performans ortaya koymasıyla ilgili soruya Yanal, " Bu sorunun cevabını biz de zaman zaman çok aradık. İç ve dış sahada, bana göre ve Fenerbahçe için bir fark yok. Biz iç ve dış saha fark etmeden her yerde her koşulda aynı oyunu oynamaya ve bunu rakibe kabul ettirmeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.
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