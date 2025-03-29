Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa sunulacağı tarih taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede galip gelen takım adını yarı finale yazdıracak. Peki, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte Türkiye Kupası Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi ve maç saati...
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı heyecanlı bekleyiş başladı. İki ezeli rakip Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında kozlarını paylaşacak. Üstün gelen taraf Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek. Derbiyi kazanan takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Peki, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Türkiye Kupası maçı 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.
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FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
29.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)
30.03.2025 Pazar günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)
31.03.2025 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
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DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.600,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.750,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.900,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.250,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 4.900,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 5.650,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 6.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 7.600,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.950,00 TL
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan'da, yarı finaller 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak. Final karşılaşması ise 14 Mayıs'ta organize edilecek.
İşte fikstür ve yarı final eşleşmeleri:
1 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe
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ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe
Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray