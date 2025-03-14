Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? ZTK Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesi dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, ZTK çeyrek final maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının tarihi ve saatini duyurdu. Peki, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? ZTK Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih...
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Tek maç eleme usulü ile seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maç programı açıklandı. Böylelikle Fenerbahçe-Galatasaray maçının oynanacağı tarih belli oldu. Dev derbiyi kazanan takımın yarı finale çıkacağı mücadelede, maçı kaybeden taraf Türkiye Kupası'na veda edecek. Peki, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı.
Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Türkiye Kupası maçı 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ATV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
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FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri henüz satışa çıkmadı.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan'da, yarı finaller 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak. Final karşılaşması ise 14 Mayıs'ta organize edilecek.
İşte fikstür ve yarı final eşleşmeleri:
1 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe
ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe
Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray