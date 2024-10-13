Potada derbi günü geldi çattı. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. Haftasında bugün Türk sporunun iki köklü rakibi karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i ağırlıyor. Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı canlı izle kanalı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB-GS kadın basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...