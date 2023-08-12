Fenerbahçe Fred transferini açıkladı
Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirdi. Brezilyalı yıldızın geliş saati belli oldu
- 1
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Manchester United ile prensip anlaşmasına vardığı yıldız oyuncu Fred'in İstanbul'a geliş saati belli oldu.
- 2
Edinilen bilgiye göre, Brezilyalı yıldız, saat 15:00'te İstanbul'a gelecek.
- 3
5 sezondur Manchester United forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geçen sezon İngiltere Premier League'de çıktığı 35 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.
-
- 4
KAP BİLDİRİMİ
"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."
- 5
BONSERVİS BEDELİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler bu transfer için Manchester United ile 10 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaştı.