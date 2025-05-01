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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi: Mourinho onay verdi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi: Mourinho onay verdi!

        Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Premier Lig'e veda eden Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:46
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          Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Wilfred Ndidi'ye transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

        • 2

          Africa Foot'taki haberde; Sarı-lacivertli ekibin birçok Avrupa kulübü ile birlikte Ndidi'yi yakından takip eden takımlar arasında yer aldığı bildirildi.

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          Haberde, Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahaya 2 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunacağı öne sürüldü.

        • 4

          Öte yandan Wilfred Ndidi için Jose Mourinho'nun onay verdiği ve ilk temasların başladığı bildirildi.

        • 5

          TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

          Haberde, Leicester City'nin küme düşmesi nedeniyle gelecek sezonda önemli oyuncuları kaybedeceği ve Nijeryalı yıldızın da bu isimler arasında olacağı belirtildi.

        • 6

          Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu ile Almanya Bundesliga'dan taliplerin olduğu vurgulandı.

          2017'nin ocak ayında Leicester City'ye katılan ve 8 senedir Leicester City'de oynayan Ndidi, bu sezon 27 maça çıkıp 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı yaptı.

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