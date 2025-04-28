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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru: Maçlar incelensin! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru: Maçlar incelensin!

        Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen "olağan dışı sonuçlar" iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 00:46 Güncelleme: 28.04.2025 - 01:58
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        F.Bahçe'den TFF'ye başvuru: Maçlar incelensin!
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        Fenerbahçe Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanan Ankara Büyükşehir Belediye Fomget-Çekmeköy Bilgidoğa ve Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediye Fomget maçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma başlatılması talebiyle başvuruda bulundu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftalarında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen "olağan dışı" sonuçların ortaya çıktığı belirtildi.

        26 hafta oynanacak ligin 22. haftasında girilirken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Fomget ile aynı puanda olmasına karşın 22 gol averajına sahip olduğu vurgulanan açıklamada "Ancak son dört hafta içinde gerçekleşen müsabakalar neticesinde, her iki takım yine aynı puana sahipken (67), ABB Fomget 27 gol averaj avantajı sağlayarak, +5 gol fark ile takımımızın önüne geçmiş durumdadır." ifadeleri kullanıldı.

        2 MAÇ İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ

        Fenerbahçe Kulübü açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Fomget'in 22. haftada 19-0 kazandığı Çekmeköy Bilgidoğa maçının yanı sıra bugün oynanan ve başkent ekibinin Bornova Hitabspor'u 12-1 yendiği karşılaşmada alınan sonuçların "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu savunuldu.

        Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, ABB Fomget'in sezon boyunca oynadığı maçları kulübün sosyal medya hesabından yayımladığını ancak Bornova Hitabspor karşılaşmasında yayın yapmadığına da dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

        "Tüm yaşananlar ışığında, futbolun adalet ve şeffaflık ilkeleri açısından durumun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı olarak, ilgili müsabakalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda, TFF'nin ilgili kurullarınca ivedilikle soruşturma başlatılması, Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edilmiştir. Bir sezon boyu takımımızın döktüğü alın terine sahip çıkılması adına, gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

        NELER YAŞANDI?

        KADINLAR FUTBOL LİGİ'NDE DURUM

        Kadınlar Futbol Ligi'nde Fomget ve Fenerbahçe'nin 67'şer puanı bulunuyor. Fomget'in ligde 79, Fenerbahçe'nin ise 74 averajı bulunuyor.

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, Bornova Hitab Spor'u 12-1 mağlup etti. Ankara B.B. Fomget, +5 averajla Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni geçti ve son hafta öncesinde liderlik koltuğuna oturdu.

        Öte yandan Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, iki hafta önce Çekmeköy'ü 19-0 mağlup etti.

        SON HAFTA MAÇLARI

        -Ankara B.B. Fomget - Galatasaray Petrol Ofisi

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