Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, kulüp televizyonundan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu. Sarı-lacivertliler, takım otobüsünün havalimanına gidişi esnasında Trabzonsporlu taraftarların araçlarla tacizde bulunduğunu belirterek söz konusu görüntüleri yayınladı. Haberde taraftarların yol boyunca emniyet şeridini ihlal ederek otobüse yaklaştığı vurgulanırken "Futbol takımımızın daha önce Trabzon'da silahlı saldırıya uğradığını hatırlatıyor, Trabzonspor taraftalarının futbol takımımıza bu kadar yaklaşmasına izin verilmesinin doğurabileceği tehlikeleri kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.