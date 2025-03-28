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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den derbi öncesi gözdağı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den derbi öncesi gözdağı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'yı 4-2 mağlup ederek, hafta içi Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi moral buldu. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar ilk golünü kaydederken, Dusan Tadic 'dalya' dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:34 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:34
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Bodrum FK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-2 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Milan Skriniar, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca kaydetti.

        • 2

          Bu galibiyetle puanını 65'e yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirdi. Kanarya, ligde oynadığı son 13 mücadelede ise kaybetmedi. Bu süreçte 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

        • 3

          3 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL GÖRDÜ

          Son haftalarda savunmasıyla ön plana çıkan Fenerbahçe, 3 maç sonra kalesinde gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-lacivertliler, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında kalesini gole kapatmıştı. Muğla ekibine karşı kaleyi İrfan Can Eğribayat korurken, biri penaltıdan 2 gole engel olamadı. İrfan, Bodrum FK müsabakasında toplam 6 kurtarış yaptı.

        • 4

          SKRINIAR İLK GOLÜNÜ ATTI

          Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Bodrum FK maçına 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Skriniar, 5. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi ve takımının ilk golüne imza attı. Ara transfer döneminde takıma katılan 30 yaşındaki defans, ilk günden itibaren teknik heyetin değişmez ismi oldu. Skriniar, ligde 7. maçına da 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta görev yaptı.

        • 5

          TADIC 'DALYA' DEDİ

          Sırp futbolcu Dusan Tadic, Bodrum FK karşısında yedek başladı. Bu sezon ligde 9 gol, 10 asistle sarı-lacivertlilerin hücumunda önemli pay sahibi olan Tadic, 22'si 11 olmak üzere 27 maçta süre aldı. Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren 36 yaşındaki futbolcu, Bodrum FK karşısında 72. dakikada oyuna girdi. Tadic, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkarken, bu süreçte 27 gol, 31 asistlik performans sergiledi.

        • 6

          OĞUZ AYDIN'IN 6. GOLÜ

          Bu sezon başarılı performansıyla milli takıma yükselen Oğuz Aydın, yeşil-beyazlılara karşı da skor katkısı üretti. Jose Mourinho'nun bu sezon 14'ü ilk 11 olmak üzere 16 maçta görev verdiği Oğuz, 6 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı Uluslar Ligi play-off eşleşmesinde iki maçta 3 asistle Ay-yıldızlılarda ön plana çıktı. Oğuz, bugün de 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin pasında golünü atmayı başardı.

        • 7

          TALISCA, 5. GOLÜNÜ KAYDETTİ

          Brezilyalı forvet Anderson Talisca, ligde üst üste 2 maçta 11 başladı. Hücumda önemli pozisyonlar üreten Talisca, 45. dakikada penaltıdan takımının 4. golüne imza attı. Bu sezon ligde 2. kez gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki hücum oyuncusunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 golü bulunuyor. Talisca, 72. dakikada yerini Allan Saint-Maximin'e bıraktı.

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