Fenerbahçe'den bir transfer daha! Sinan Gümüş'le 3 yıllık...

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, bonservisleri ellerinde bulunan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ın ardından bir transferi daha bitirmek üzere! TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler geçen sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık geçiren Sinan Gümüş'le anlaşma sağladı.

Bonservisi İtalya ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'le yapılan müzakereler sonrasında 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun Genoa ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce Galatasaray'da da top koşturan Sinan Gümüş, geçen sezon Süper Lig'de 10 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergilemişti.