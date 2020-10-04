Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Fenerbahçe, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 1,98'lik golcü, geride kalan sezon İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir."

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KEMAL ADEMİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Ocak 1996

Doğum yeri: Villingen-Schwenningen / Almanya

Yaş: 24

Boy: 1,98 m

Uyruk: İsviçre / Almanya

Mevki: Forvet - Santrfor

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 2.4 milyon €

Oynadığıtakımlar: St. Gallen U21, TSG 1899 Hoffenheim II, NE Xamax FCS, FC Basel