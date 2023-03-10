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Fenerbahçe'den açıklama: Gerekli adımlar atılmıştır

Fenerbahçe, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol polisinin sarı-lacivertli taraftarlara yönelik şiddet eyleminin takipçisi olacaklarını açıkladı

Giriş: 10.03.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den açıklama: Gerekli adımlar atılmıştır
AA / HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Sevilla maçında İspanyol polisi tarafından saldırıya maruz kalan taraftarı için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Sarı-lacivertli kulüp söz konusu durum için gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik. Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

İlgili yerlere şikayet dilekçelerinin gönderileceğine yer verilen açıklamada, "Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliği'miz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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