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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den açıklama: Fenerbahçe’nin vatan hainleri ile mücadelesi bitmeyecektir - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den açıklama: Fenerbahçe’nin vatan hainleri ile mücadelesi bitmeyecektir

        Fenerbahçe, sosyal medyada yer alan bir video ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 22:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:29
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        Fenerbahçe'den açıklama!
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        Fenerbahçe, sosyal medyada yer alan bir video ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Fenerbahçe’nin Vatan Hainleri ile Mücadelesi Bitmeyecektir

        Bugün, sosyal medya üzerinden servis ettiği bir video ile kendisiyle görüşme yapılmış ve forma gönderilmiş yalanını söyleyerek Başkanımızın ve Kulübümüzün adını anma cesareti gösteren bir vatan haininin oluşturduğu gündem üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

        Bu şahıs, aynı yöntemi Haziran 2020 ve Temmuz 2020 tarihlerinde iki kez daha denemiş, Kulübümüz tarafından konu ile ilgili açıklama yapılmıştı.

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        Bugün klasik bir FETÖ yaklaşımı ile yalanlar üzerinden gerçek dışı gündem yaratan bu şahıs nezdinde öncelikle ve asıl olarak söylemek isteriz ki;

        Bu asılsız içeriğin Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği günde servis edilmesi maksatlıdır.

        Kulübümüzün bu ve benzeri terör örgütü üyelerine ve vatan hainlerine karşı duruşu ve tavrı nettir.

        Bu tavır geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de aynı kalacaktır.

        Bu örgütün ve bireylerinin bugün hala Fenerbahçe’yi hedef alması bizi şaşırtmamaktadır.

        Bu videoyu servis eden, paylaşan şahıs ve hesapların tespiti ve cezası için gereken tüm hukuki işlemler başlatılmıştır.

        Fenerbahçe Spor Kulübü"

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