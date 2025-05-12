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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

        Fenerbahçe Kulübü, 12 Mayıs 2012 günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaşanan olaylar ile ilgili bir açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 00:30 Güncelleme: 12.05.2025 - 00:30
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        Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı!
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        Fenerbahçe Spor Kulübü, 12 Mayıs 2012 günü Galatasaray ile oynanan "Süper Final" maçının ardından Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

        İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı:

        "3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe'yi ele geçirme adımlarının bir yansıması olan 12 Mayıs saldırısının üzerinden 13 yıl geçti.

        12 Mayıs 2012 tarihinde, stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden canlarımıza düşmanca kast edilmişti.

        Tarihi boyunca yaşadığı haksızlıklara karşı duruşundan taviz vermeyen, gerçeklerden aldığı güçle geri adım atmayan, kenetlenmiş camiasıyla mücadelesinden vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, yine haklı çıkmış, kendine ve camiasına yaşatılanları gün yüzüne çıkarmıştır.

        O günlerde medyaları, algıları, iftiraları ve resmi makamlara sızmış planlı rol sahipleriyle Fenerbahçe'nin varlığına kast etmeye çalışanlar, bir camianın topyekün mücadelesiyle yok olmaya mahkum olmuştur.

        3 Temmuz 2011'in yansıması olan 12 Mayıs'ı unutmayacak; varlığımıza kast edenlerle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

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