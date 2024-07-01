Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sezon öncesi çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam etti
Giriş: 01.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:13
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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