06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıkları için geldiği Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına İstanbul'da başlayan sarı-lacivertli ekip, geldiği Belek'te sağanak yağış engeline takılırken, çalışmalarını salonda gerçekleştirmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde yarım saati basına açık gerçekleştirmesi planlanan antrenman yoğun yağış ve fırtınaya yakalanınca iptal edilip salona alındı. Bugün ve yarın şiddetli yağışın beklendiği bölgede su birikintileri oluşurken sahalar da olumsuz etkilendi.
Sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları ise teknik heyetin bir hayli canını sıkıyor. Devre arası transfer dönemi başlamasına karşın istediği oyuncuları takıma dahil edemeyen teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarı hazırlıklarında umutsuz bir tablo ile baş başa kaldı. Yanal, sol stoper ve sol bek transferlerinin gerçekleşmemesinden yakınırken, Başkan Ali Koç olayı bizzat devralıp düğmeye bastı ancak hala netleşen bir durum olmadı. İkinci yarıya tam anlamında rahat bir kafa ile başlayıp şampiyonluk yaşamak isteyen Ersun Yanal, takımda bulunan sakatların iyileşmemesinden dolayı da bir an önce elinde yeni oyuncuları kampa dahil edip emin adımlarla yürümenin hesaplarını yapıyor.
SAKATLAR CAN SIKIYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, devre arası kampına getiremediği oyuncuların sıkıntısını yaşıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses'ın Antalya'ya gelememesi ikinci yarı için bir hayli kafa karışıklığı yaratırken, yerlerine bir an önce yeni oyuncuların yakviye edilmesi ve alışma sürecinin kampta atlatılması hedefleniyor.
ISLA, ARJANTİN YOLCUSU
Bu arada Sarı-lacivertli ekibin Şilili milli oyuncusu Mauricio Isla'nın Arjantin yolcusu olduğu iddia edildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Isla'nın transferi için Boca Juniors ve Fenerbahçe'nin görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Boca Juniors'ın takımda görmek istediği tecrübeli oyuncu ile ilgili baskı uyguladığı belirtilirken, transferin bu hafta netleşeceği iddia edildi.
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