Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri

Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la görüştüğünü belirten Kartal, “Sayın Ali Koç şakayla karışık ‘En iyi bize uyar’ dedi. ‘İstiyorsan al’ dedim ama şu rakamı veririm, bu rakamı veririm demedi. Bizim kulüplere olan mesafemiz eşit şekilde. Biz en iyi teklifi verene, Vedat Muriç’i yollayacağız” ifadesini kullandı.