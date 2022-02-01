KARTAL ORTA SAHA İSTİYOR

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal, "Devre arası transfer yapmak çok zor. Elbette imkan meselesi ama belki daha iki yönlü 6-8 oynayabilen bir orta saha oyuncusu takviyesi olabilir diye düşünüyorum" şeklinde bir açıklamada bulunarak talebini açıkladı.