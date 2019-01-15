Devre arası transfer döneminde kadrosuna sadece Sadık Çiftpınar takviyesi yapan ve bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Belçikalı Marouane Fellaini geldi. Ada basınında çıkan habere göre Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından gözden çıkarılan Belçikalı yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanabileceği öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin Fellaini'yi 6 aylık kiralamak istediği belirtilirken kulübün Finansal Fair Play nedeniyle baskı altında olduğu kaydedildi. FFP nedeniyle Fellaini'yle kalıcı bir anlaşma yapmasının zor olduğu öne sürülürken Galatasaray'ın da yaz aylarında Fellaini için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Belçikalı yıldız Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından ligde sadece 3 dakika süre alabilirken son iki lig maçında ise kadroya dahi alınmadı. Yine İngiltere basınındaki haberlere göre Fellaini, takımdaki durumundan ve Solskjaer'in tutumundan son derece rahatsız durumda.