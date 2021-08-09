Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürüyor. Fransız basını, sarı lacivertli ekibin Danimarka'da Kopenhag forması giyen Jonas Wind ile ilgilendiğini öne sürdü.

Fenerbahçe’nin golcü futbolcu için bonuslarla birlikte 9 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

22 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertlilerin 7 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonusluk bir teklif yaptığı kaydedildi.

Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, geçen sezon 18 Lig maçında 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Vedat Muriç'in İtalya'da kalmaya sıcak bakması, Leipzig’in ise Sörloth'tan yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu futbolcuları şimdilik beklemeye alan Fenerbahçe, birçok farklı seçeneği değerlendiriyor.