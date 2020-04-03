Yıllardır sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalara erken başladı. Güney Amerika basını, Fenerbahçe’nin Rus ekibi Krasnodar’da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Cristian Ramirez için girişimde bulunduğunu yazdı.

Geçtiğimiz yıllarda da Ramirez’in adı Sarı-Lacivertliler’le anılmış ancak bir türlü mutlu sona ulaşılamamıştı. İki kulüp arasında görüşmeler salgın sebebiyle şimdilik askıya alınırken Ramirez’in Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Koronavirüs belası biter bitmez yetkililer yeniden bir araya gelecek.

21 kez Ekvador Milli Takımı'nın formasını giyen Ramirez’in piyasa değeri 7.5 milyon Euro...