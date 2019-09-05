05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezona iyi bir başlangıç yapan, ilk ikini maçını kazanıp Trabzonspor'a karşı da sayısız fırsatları değerlendiremeyip maçtan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de milli ara özellikle transfer döneminin sonunda takıma katılan oyunculara ilaç gibi geldi.
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Gustavo, Rami ve Mevlüt'ün milli takıma gitmiyor oluşları hem uyum sürecini hem de fiziksel olarak takımla aynı seviyeye gelmeleri açısından önemli bir fırsat yaratırken, bu durum en çok ise Adil Rami'yi mutlu etti.
34 yaşında olmasına rağmen, transfer olduğu günden beri büyük bir heyecan içerisinde olan, daha ilk günden Fenerbahçe'yi ve tarihini tanımak için çaba gösteren ve hemen Türkçe öğrenmek için kolları sıvayan Adil Rami'nin bu enerjik ve istekli hali teknik heyeti de oldukça mutlu etti.
TERCÜMAN SARUHAN'DAN TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Fransız yıldız takımın yeni tercümanlarından Saruhan Karaman'ın yanından ayrılmazken, aynı zamanda ondan Türkçe eğitimi de alıyor. Türkiye'ye uyum sürecini hızlandırmak için bir an önce temel Türkçe'yi öğrenmek isteyen tecrübeli defans oyuncusu bu esnada oldukça keyifli vakit geçiriyor.
Rami aynı zamanda ekstra çalışmalar da yaparak bir an önce fiziksel açıdan oynayabilecek duruma gelmeyi hedefliyor. Takımın tek antrenman yaptığı cumartesi gününü çift idmanla geçiren, maç günü de antrenman yapan Adil Rami, takım dün izinliyken tesislere gelerek yine teknik heyetin programı doğrultusunda çalışmalar yaptı. Rami ayrıca dün laktak testine de girerken, oyuncunun tüm bu azimli tavrı Ersun Yanal ve heyeti tarafından büyük beğeni topladı.
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