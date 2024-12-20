Fenerbahçe'de penaltı beklentisi!
Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadelenin 23. dakikasında penaltı itirazında bulundu.
Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.
Filip Kostic'in ortasında Dusan Tadic, topu kafasıyla sıyırdı. Daha sonra top Robin Yalçın'a çarptı. Tadic, Robin Yalçın'ın topu eliyle kontrol ettiğine dair itirazda bulundu.
VAR Hakemi İlker Coşkun, top auta çıktıktan sonra incelemede bulundu.
Hakem Emre Kargın, İlker Coşkun'un incelemesini bekledikten sonra oyunun aut atışıyla devam etmesini istedi.