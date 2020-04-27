27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara mali anlamda zaten zor günler geçiren kulüpleri iyice sıkıntıya sokarken Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç'in ardından Ozan Tufan da İngilizler'in radarında... Vital Football'da yer alan habere göre; adı uzun zamandır Premier Lig ekipleriyle anılan Ozan Tufan'ın taliplerine bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı dönemde Premier Lig'in kapısından dönen milli oyuncu için Leicester City ve Crystal Palace'ın ardından Cenk Tosun'un takımı Everton da devreye girdi. Haberde orta sahaya takviye yapma isteyen Liverpool temsilcisinin Ozan Tufan'ı listesinin ikinci sırasına yazdığı vurgulandı. Liste başındaki isim ise Brezilya Milli Takımı oyuncusu Allan.
20 MİLYON EURO
Napoli'de forma giyen 29 yaşındaki Allan için 40 milyon Euro'yu gözden çıkaran Everton'un bu transferde sorun yaşanması ihtimaline karşı bir alternatif listesi hazırladığı ve Ozan'ın da ilk sırada olduğu belirtildi. Sezon başında 25'şer milyon avro bonservis bedeli ödenen Andre Gomes ve Gbamin'den istediği verimi alamayan Everton'ın, Tom Davis, Fabian Delph ve Morgan Schneiderlin gibi isimlere rağmen orta sahaya transferde kararlı olduğu vurgulanırken, Allan transferi gerçekleşse bile Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi. Ozan'ın yenilenen sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalma maddesi koyan sarı-lacivertlilerin rakamda anlaşması halinde Ozan'ın yeni sezona Ada'da başlaması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!